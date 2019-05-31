SON DAKİKA | Joachim Löw hastanelik oldu, 1 ay yok!

Almanya Futbol Federasyonu, bugün yaptığı resmi açıklamayla 2006 yılından bu yana milli takımın teknik direktörlüğünü yürüten Joachim Löw'ün spor yaparken geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Atardamar zedelenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ve 1 ay dinlenmesi tavsiye edilen 59 yaşındaki teknik adamın EURO 2020 elemelerinde Belarus ve Estonya ile oynanacak karşılaşmalarda yedek kulübesindeki yerini alamayacağı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Löw, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirtirken "Ancak vücudumun 4 haftalık bir dinlenmeye ihtiyacı var. Teknik heyetemizdeki isimlerle devamlı konuşuyorum ve maçlar sırasında da telefonla iletişim hâlinde olacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Löw'ün yokluğunda takımın başında sahaya çıkacak isminse yardımcısı Marcus Song olacağı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler