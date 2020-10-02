Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer döneminde fırtına gibi esen Fatih Karagümrük, Viviano, Aatif Chahechouhe, Vato Arveladze, Lichaj, Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Biglia, Aksel Aktaş, Enzo Roco, Balkovec, Badou Ndiaye'den sonra Jimmy Durmaz'ı da renklerine bağlayarak 12. transferini gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Profesyonel futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz’ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük net 2.647.060 TL +KDV ödeyecektir.







