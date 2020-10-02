Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer döneminde fırtına gibi esen Fatih Karagümrük, Viviano, Aatif Chahechouhe, Vato Arveladze, Lichaj, Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Biglia, Aksel Aktaş, Enzo Roco, Balkovec, Badou Ndiaye'den sonra Jimmy Durmaz'ı da renklerine bağlayarak 12. transferini gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

DHA











