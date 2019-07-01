Galatasaray'ın transferini bitirdiği Jimmy Durmaz İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu kısa süre içinde resmi sözleşmeye imzalayacak.

İstanbul Havalimanı'na gelen Jimmy Durmaz TRTSPOR'a açıklamalarda bulundu.

Terim ile çalışmak onur verici!

"Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Fatih Terim, gördüğüm en iyi teknik direktörlerden biri. Daha önceden de onunla çalışmak istemiştim. Gençlerbirliği'nde 2 iyi sezon geçirdim. Burada da iyi olacağımı düşünüyorum."

Geçen sezon Fransa Lig 1'd Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz 36 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

İsveç Milli Takımı'nda oynayan 30 yaşındaki futbolcunun Toulouse ile sözleşmesi sona ermişti. Galatasaray bu transfer için bonservis ödemeyecek.



