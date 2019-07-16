Son dakika | Jean Michel Seri Galatasaray için geliyor

Galatasaray'ın gündeminde olan Fulham'lı Jean Michel Seri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalya'da yayım yapan Tuttomercato'nun haberine göre, Milan, Jean Michael Seri ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Fulhamlı oyuncu, çarşamba veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da olacak.

Fildişi Milli Takımı'nda oynayan futbolcuyu Fulham geçen sezon başında Fransa'nın Nice takımından 30 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Geçen sezon Premier Lig'de 32 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol atma başarısı göstermişti.