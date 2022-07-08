Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de transfer hareketliliği sürüyor. Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından tanıdık bir ismi daha kadrosuna katan İngilizler, bir dönem Galatasaray forması da giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Jean Michael Seri'nin transferini resmen duyurdu.

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Fulham'da forma giydi. Takımıyla birlikte Championship'te 33 maça çıkan Seri, takımına 1 gol, 6 asistlik katkı verdi.