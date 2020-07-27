SON DAKİKA | Jarell Eddie resmen Fenerbahçe'de!
Son dakika haberi... Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, son olarak geçtiğimiz sezon İspanya Liga Endesa'da UCAM Murcia forması giyen Jarell Eddie'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, anlaşmaya vardığı Jarell Eddie'yi kadrosuna kattı. Son olarak geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nde UCAM Murcia forması giyen başarılı şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
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Fenerbahçe'nin transfer açıklamasında, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Jarell Eddie’ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/FBBasketbol/status/1287778225276493824