Sözleşmesi sona eren Adriano'yla yolların ayrılmasından sonra sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Jamilu Collins'i transfer edeceği iddia ediliyordu. 24 yaşındaki savunmacı, bugün Siyah Beyazlı kulüple ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Ülkesinde yayım yapan AOI Football'un sorularını yanıtlayan Collins, "Beşiktaş gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesinden ötürü çok mutluyum. Bu, benim genç yaşıma rağmen kendimi ne kadar çok geliştirdiğimi gösteriyor. Ancak şu an için hâlâ Paderborn'un oyuncusu olduğumu söylemek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinin ciddi olup olmadığıyla ilgili soruyaysa "Bu, menajerlerime yöneltmeniz gereken bir soru." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler