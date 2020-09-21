Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Orta saha transferi adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'un Alman yıldızı Sami Khedira'nın peşine düştü. İtalyan basınından Il Giornale, oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceğini belirtti.

Galatasaray, orta saha transferi adına birçok opsiyon üzerinde çalışmalarına devam ederken Khedira'nın da ayrılma durumunu yakından takip ediyor. Juventus'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alman oyuncunun, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Oyuncunun İtalyan devi ile olan sözleşmesi, önümüzdeki sezonun sonunda bitecek.

Stuttgart altyapısından yetişen Khedira, 2010'da 14 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuş sonrasında ise 2015'te bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutmuştu.

Alman Milli Takımı'nın 2010'lu yıllardaki başarısının en önemli mimarlarından olan Khedira, toplam 77 kez giydiği milli formayla 7 de gole imza atmıştı.