Son dakika! İşte yayıncı kuruluşun kulüplere ödeyeceği ücret

Süper Lig 'deki yayıncı konusu çözüme kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler uzun süredir görüşme halinde olduğu mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüpler, 1 yıllık anlaşma istese de yayıncı kuruluş 2 yıllık anlaşmada diretti.

İşte yayıncı kuruluşun ödeyeceği ücret?

Yayıncı kuruluş beIN Sports bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak. Öngörülen artış ise yüzde 50 olarak konuşuldu.ü

Spor Toto'dan 500 milyon TL

Bu sezon Süper Lig'in isim sponsoru olan Spor Toto ile önümüzdeki yıl için de anlaşma sağlandı. Spor Toto, isim sponsorluğu için 500 milyon TL ödeme yapacak.

İhale komisyonu dağıldı!

Transfer planı yapabilmek için yayın gelirlerinin belli olması lazım. Çünkü kulüplerin en büyük gelir kalemi maç yayın parası. Ne var ki TFF, yeni dönem yayın ihalesini tabir caizse yüzüne gözüne bulaştırdı. İhale komisyonu dağıldı, gitti. Yayın gelirlerinin ne olacağını bilmeyen kulüpler, kara düzen misali hesap, kitap yaparak yeni sezon transfer planlaması hazırlamaya çalışıyor.

6 ay önce bitirilmesi şartı vardı

TFF Ana Statüsü'ne göre yayın ihalesinin yeni sezonun başlamasından 6 ay önce sonuçlandırılması gerekiyordu. Fakat bu süre çoktan aşıldı. Saran Group, üzerine düşeni yaparak, 5 teklifi imzalayıp gönderdiği halde TFF bir cevap vermedi. İhale fiilen akamete uğramış durumda. TFF, mevcut yayıncı ile ihalesiz devam etmek isterse bunun için Rekabet Kurulu'ndan onay alması gerekiyor.

TFF ihaleye değil seçime odaklandı

Nihat Özdemir'in istifası sonrası TFF Başkanlık koltuğuna vekaleten Servet Yardımcı oturdu. Olağanüstü seçim 17 Haziran'da yapılacak. 1 yıllığına gelecek olan kişinin kim olacağı belirsizliğini koruyor. Mehmet Büyükekşi başkanlık için adaylığını açıklarken, Yardımcı'nın da aday olması bekleniyor. (Ajansspor)