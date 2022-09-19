Süper Lig 'de yeni sezona Serkan Özbalta ile başlayan Hatayspor, çıktığı 6 maçta sadece 1 puan topladı. Ligde 1 maçı eksik olan ve sonuncu sırada yer alan Akdeniz ekibi sezonun ilk haftasına bay geçerek başladı. Ardından Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkan bordo beyazlılar, mağlubiyetle start verdi. Sonraki hafta sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Serkan Özbalta'nın ekibi, sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanından yine eli boş döndü.

İlk puanını 5. haftada Adana Demirspor'la oynadıkları maçta aldı. Akdeniz ekibi sahasında Adana ekibiyle 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Ligin 6. haftasında Konya deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Hatayspor'da bardağı taşıran son damla 7. haftada kendi evlerinde oynadıkları ve 4-0 kaybettikleri Kayserispor maç oldu.

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Bu karşılaşma sonrasında teknik direktör Serkan Özbalta istifasını yönetime sundu. Hatayspor yönetimi son detayları görüştükten sonra hoca ile yollarını ayıracak.

Bu doğrultuda teknik direktör arayışını sürdüren bordo beyazlılar, son olarak Fatih Karagümrük takımını çalıştıran Volkan Demirel ile görüşmelere başlamıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda prensip olarak anlaşma sağladı.

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." ifadeleriyle Volkan Demirel'in takımın yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıklamış oldu.