Son dakika haberi... Süper Lig'in 15. haftasında oynanan mücadelelerde alınan sürpriz sonuçlar haftaya damga vurdu. Şampiyonluk yolundaki takımlar aldıkları sürpriz sonuçlar ile şaşırtırken, bu hafta 4 büyüklerden sadece Galatasaray puan alabildi. Lider Demir Grup Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğini ve çıkışını sürdürdü. Süper Lig'de son 8 maçtır mağlup olmayan, 6 maçtır da galibiyet serisine sahip takımı Beşiktaş sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti ve haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı. Gösterdiği kötü futbol ve skorlar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Sürprizlerin damga vurduğu 15. haftada bir sürpriz sonucu da Trabzonspor yaşadı. Bordo mavililer sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Medipol Başakşehir de sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz sonuç alan takımların arasına adını yazdırdı.

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de ilk devrenin bitimine iki hafta kala puan durumu altüst oldu. VAR sistemi olmasaydı, 15 hafta sonunda hangi takımların kaç puan daha fazla alacağı ya da kaç puan geride olacağı da Deniz Çoban'ın tablosunda yer buluyor.

Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız puan durumunda 15 haftanın görünümü şöyle: Göztepe +3 puan, Kasımpaşa +3 puan, Galatasaray +2 puan, Kayserispor +2 puan, Trabzonspor +1 puan, Sivasspor 0 puan, Fenerbahçe 0 puan, Başakşehir -2 puan, Beşiktaş -2 puan, Ankaragücü -3 puan, Gaziantep -4 puan

İşte Fanatik Yazarı Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız 15. hafta puan durumu...