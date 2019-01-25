Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Love'ın sözleşmesini feshettiklerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavalcı, siyah-beyazlı oyunculardan Quaresma'nın durumunun sorulması üzerine, "Quaresma ile ilgili bir şey bilmiyorum. Ancak Vagner Love’ın sözleşmesini feshettik. Kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi.

Resmen açıklandı

Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olduktan sonra kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan Love, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, yıldız futbolcu ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığını duyuruldu.



