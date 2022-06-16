Trabzonspor , sağ stoper bölgesi için transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen oyunculardan biri de Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı stoper Marlon oldu. Bordo Mavililer, 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlarken sıra Shakhtar Donets'i ikna etmeye geldi.

Fırtına'nın Marlon için Shakhtar ile görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu için önerdiği bonservis bedelinin de 3.5 Milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 olduğu belirtildi. Ancak Ukrayna kulübünün 7-8 milyon Euro arasında bonservis bedeli istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor’un bonservis sorunu çözmek için ara formüller de devreye sokacağı kaydediliyor. Bonservis bedelinin 4 milyon Euro seviyelerini çıkarılması, oyuncunun oynayacağı maç sayısı gibi bonusların da devreye girebileceği ifade ediliyor.

Bilindiği gibi Ukrayna’da Rusya ile meydana gelen savaştan dolayı liglerde oynanamıyor. Ukrayna kulüpleri farklı ülkelerde kamplara girerken Ukrayna liginin ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Ukrayna’da ki bir çok yabancı futbolcu da, futbol hayatlarını sürdürmek için Ukrayna ekiplerinden ayrılmaya çalışıyor. (61saat)







