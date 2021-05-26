Spor kamuoyu, geçtiğimiz günlerde Erzurumspor'un yaptığı 'küme düşme kaldırılsın" açıklamasının üzerine Denizlispor 'un da bugün bir duyuru yaparak TFF'ye bu konuyla ilgili başvuracağını söylemesini konuşuyor.

Küme düşürülmenin kaldırılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının net olduğu ve bu alınan karardan dönülmeyeceği öğrenildi.





Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluş beINSports'ta bu konuya değinmişti. Özdemir, "Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig’den 4’er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz. Bu sene lig 20 takımla oynanacak. 20 takımlı lig zorlu. 38 hafta olacak, 3 maç haftası hafta içinde olacak. 18 takım ideal. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz. Çalışmalarını yapıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

TFF'nin yapılan başvurular üzerine diğer takımların da başvuru yapma ihtimalini bekleyeceği, tüm başvurular alındıktan sonra resmi bir açıklama yaparak, küme düşmenin kaldırılmasının kesinlikle gerçekleşmeyeceğini kulüplere bildireceği bilgisi edinildi. Federasyonun bu konuda tavrının net olduğu ve alınmış karardan geri adım atmayacakları ifade edildi.

Onur Erdem Bayramiç / fanatik.com.tr



