Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in ay sonunda yapılacak toplantının ardından başlangıç tarihinin belli olabileceğini ifade etti.

Mehmet Sepil'in açıklamaları şöyle;

Yaklaşık 2 saat süren verimli bir toplantı oldu. Bu ay sonunda tekrar bir toplantı yapılacak. Futbol maçlarının geleceği ay sonunda belli olacak.

12-13-14 Haziran'da liglerin yeniden başlaması. Kupada da maçlar var. 26 Temmuz'da ligin bitirilmesi şu anki senaryo. Bu şu an gözüken senaryo ama ay sonunda federasyon başkanımızın, bilim kurulunun ve sağlık bakanımızın katıldığı toplantıda durum netleşecek.

Maçlar seyircisiz de oynanabilir ama bunların hepsinin aynı şehirde oynanması söz konusu değil. Takımların olduğu şehirlerde oynanması şeklinde devam edecek. Sayın federasyon başkanımız bunu net bir şekilde açıkladı.

Şu an Avrupa'daki ülkelerde konuşulan ve uygulamalara baktığınız zaman bu kararı verecek sağlık kurulumuz ama önümüzdeki en muhtemel senaryo seyircisi oynanması yönünde...

Kulüplerimiz farklı düşüncede olabilir ama federasyon başkanımız ve bakanımızla konuşulan duruma göre liglerin bitirilmemesi gibi bir şey konuşulmadı. Hem liglerin hem de kupanın bitirilmesi konuşuldu.

Kulüplerin gelirleri sıfırlandı şu anda. Kulüplerin hiçbir geliri yok. Kulüplerin durumlarını biliyorsunuz zaten bunu saklamakta bir sakınca yok. Zaten kötü durumdaydı, daha da kötü duruma girdi. Bu şekilde hızlı bir ekip kurularak birlikte ne tür bir önlem alınabilir, birlikte bu sorunları nasıl çözeriz şeklinde görüşler ortaya konuldu ve en kısa sürede çalışmaların başlanmasına karar verildi.

Tüketen değil, üreten bir spor ekonomisine nasıl geçeceğimizi tartıştık. Bu konuda birlikte çalışıp önümüzdeki dönemde ne yapılabilir diye tartışıldı.

8 maçımız var. Bu 8 maçı Haziran ve Temmuz ayında bitirebilmek mümkün. Bugün konuşulacan konularda tamamen düşünce liglerin nasıl bitirileceği yönündeydi.