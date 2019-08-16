Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Steven Nzonzi hakkında Roma kulübünden açıklama geldi. İtalyan ekibi, resmi internet sitesi aracılığıyla Fransız futbolcunun 1+1 yıllığına kiralandığını belirtirken Sarı Kırmızılılar ile yapılan anlaşmanın detaylarını da paylaştı.

Buna göre Cim Bom, 30 yaşındaki ön liberoyu önümüzdeki yaz da kiralamak isterse Roma'ya 500 bin euro ödeyecek. Aslan, yıldız ismin bonservisini 2020 yazında 16 milyon euro, 2021 yazında ise 13 milyon euro karşılığında alabilecek. Dün gece İstanbul'a gelen deneyimli oyuncunun kısa süre içinde Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler