SON DAKİKA! İşte seyahat yasağı kalkan iller

Corona virüs salgınının yayılmasının engellemek adına Cumhurbaşkanlığı bir dizi kararlar almıştı. Bu kararlar arasında şehirler arası seyahat yasağı da yer alıyordu. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan seyahat yasağıyla ilgili geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla bazı illerin seyahat yasağının kaldırıldığı duyurulmuştu.

Bu iller arasında Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin bugün aldığı kararla 9 ilin daha seyahat yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Bu iller; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yasakların önümüzdeki haftalarda diğer iller için de kaldırılacağını belirtti.

Seyahat yasağı devam eden iller: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak.