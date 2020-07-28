Beşiktaş’a geldikten sonra birçok sorunla boğuşan takımı 7.’likten Süper Lig’de üçüncü sıraya kadar taşımayı başaran ve şu an için Avrupa Ligi’ni garantileyen, Şampiyonlar Ligi için de Trabzonspor’un CAS davasından gelecek kararı bekleyen teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi ve yeni sezon öncesi taleplerini tek tek sıraladı.

Başkan Çebi’ye 6 başlık altında taleplerini ileten Sergen hoca, bunların yerine getirilmesi durumunda Kara Kartal’ın yeni dönemde ayaklarının çok da sağlam yere basacağını düşünüyor.

Tecrübeli hocanın amacı ise takımda sorunların minimum derecede olması ve herkesin sadece futbola odaklanması...

İşte deneyimli çalıştırıcının, Çebi’ye sunduğu o liste;

Yol ayrılacak oyuncular konusunda hızlı karar verilsin. Ağustos sonuna kadar transferler bitirilsin. Takım içinde fiyat dengesi kurulsun. Mümkün olduğunca ödemelerde sıkıntı yaşanmasın. Ayrılmak isteyen kim olursa olsun tutulmasın. Yüksek maliyetli oyuncular ile işi uzatmadan bir anlaşmaya varılsın. Tesislerdeki tüm eksiklikler giderilsin.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL