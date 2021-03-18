Süper Lig’de maç eksiğine rağmen iki puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i uzatmada mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale adını yazdırdı. Siyah-beyazlı takım iki kulvardaki başarılı performansıyla alkışları toplarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın da çifte şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

Beşiktaş forması giydiği yıllarda 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Yalçın’ın, teknik direktör olarak da kupalar kaldırmanın hayalini kurduğu aktarıldı. Bu sezon çifte kupaya odaklanan siyah-beyazlı hocanın, yardımcıları ve yöneticilerle yaptığı görüşmelerde bu konudaki iddiasını dile getirdiği ifade edildi.

Sevinci dikkat çekti

Başakşehir’le önceki akşam oynanan kupa maçında Cyle Larin’in galibiyet golünden sonra yaşadığı büyük sevinç gözlerden kaçmayan Sergen Yalçın’ın, “Evet, futbol oynadığım yıllarda kupalar kazandım ama teknik direktör olarak da bu mutluluğu tatmak istiyorum. Hem ligde hem de kupada şampiyon olacak gücümüz var ve bu hedefe artık daha da yakınız. İnşallah çifte kupa hedefimize ulaşarak sezonu kapatırız” diye konuştuğu öğrenildi.

Beşiktaş’ın teknik patronu, şampiyonluk yarışının yanı sıra Fenerbahçe ile pazar günü oynayacakları derbiyle ilgili görüşlerini de dile getirdi.

‘Derbi hiç kolay değil’

Başarılı hocanın, “Oyuncularım şartlar ne olursa olsun büyük bir özveriyle mücadele ediyorlar. Sezonun kalan bölümünde aynı inancı sahaya yansıtacaklarına inanıyorum. Ancak işimiz hiç de kolay olmayacak. Birbirinden zorlu ve kritik maçlar oynayacağız. Fenerbahçe maçı çok zor geçecek. Rakibin kadro gücü ortada. Biz her zamanki gibi sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Maçı kazanarak yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı. (Skorer)