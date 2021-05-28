Son dakika haberi... Beşiktaş, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'a teklif yapmaya hazırlanıyor. İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, Sergen Yalçın ile İzmir'in tatil ilçesinde görüşme yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da bugün başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelecek. Bu arada Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan talep ettiği ücret de belli oldu.

Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün icra kurulu üyesi Cenk Sümer, dün Yalçın'la Çeşme'de ön görüşme yaptı.

SERGEN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ ÜCRET

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu sonuçlanması beklenirken, Sergen Yalçın'a önerilecek mukavelenin 3 yıllık olduğu bildirildi. Sergen Yalçın'ın sezon başına 2.3 milyon Euro istediği öğrenildi.

"BEN SADECE İŞİME KONSANTRE OLDUM"

Sergen Yalçın, önceki gün A Spor'a verdiği demeçte, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederken şunları söylemişti: "Ekonomik sorunlar var, pandemi var. Lig başlayalı 6 hafta olmuş. Eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor. Biliyoruz ama konuşmuyoruz. Ben sadece işime konsantre oldum. Kulübe zorluk yaşatmadım, en başarılı olduğum konu bu. Para harcatmadım. 2 tane genç kaleciyle oynadım. Beşiktaş'a 20 yaşında sol bek kazandırdım." ifadelerini kullandı.

ÇİFTE KUPA!

Geçen sezon Abdullah Avcı'dan sonra göreve gelen 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

"ONU YILLAR ÖNCE GÖREVLENDİRMEMİZ GEREKİRDİ"

A Spor'a konuşan başkan Ahmet Nur Çebi ise "Sergen Yalçın konusunda hemfikir olarak yola çıktık. Ortak akıl ve fikir ile Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'a davet ettik. Hep söylüyorum, onu yıllar önce görevlendirmemiz gerekirdi. Çifte kupayla güzel oldu.

Hocamızla birlikte mümkün olduğunca birinci hedefim A takımı muhafaza etmek. Kendimi baskı altında hissederek yanlış bir transfer yapmayacağım. İnşallah sağlık sıhhat olur ve Sergen hocamızla aramız bozulmaz." şeklinde konuştu. (Sabah)