Son dakika! İşte Konopyanka transferinin detayları

Siyah-beyazlılar; Ukraynalı futbolcu ve kulübü Schalke 04 ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 1 aydır Ukraynalı futbolcu ve kulübü Schalke 04 ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, transferde sona yaklaştı.

Beşiktaş yönetimi, Alman kulübü ile yaklaşık 3 milyon Euro karşılığında anlaşma aşamasına geldi.

29 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan siyah-beyazlılar, Konoplyanka'ya senelik 2.5 milyon Euro ücret ödeyecek.

Schalke 04 ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Kariyerine Dnipro'da başlayan Yevhen Konoplyanka; 2015'te bedelsiz olarak Sevilla'ya, 2017-2018 sezonu başında ise 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Schalke 04'e transfer oldu.

Geçen sezon Alman ekibi ile 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu; 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Geçen sezon Schalke 04 formasıyla 21 maça çıkan Konopyanka, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. (Ntv Spor)