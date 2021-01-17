Son dakika | İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e transfer teklifi
Galatasaray transfer haberi... Galatasaray'ın Başakşehir'e İrfan Can Kahveci konusundaki ısrarı sürüyor. Son olarak Fatih Terim'i sosyal medyada takibe alan İrfan Can da Sarı Kırmızılılar'da oynama isteğini belli etmişti.
Trtspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'e bir sonraki satıştan %50 pay teklif etti. Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından Fatih Terim transfer listesinde İrfan Can Kahveci'nin olduğunu açıklamıştı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise oyuncunun bonservisini 14 milyon Euro olarak belirlediklerini söylemişti.