Trtspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'e bir sonraki satıştan %50 pay teklif etti. Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından Fatih Terim transfer listesinde İrfan Can Kahveci'nin olduğunu açıklamıştı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise oyuncunun bonservisini 14 milyon Euro olarak belirlediklerini söylemişti.







