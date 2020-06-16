Sarı-Kırmızılılar, yıldız file bekçisini sakatlığa kurban vermenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyor. Bir yandan da Fernando Muslera’sız döneme hazırlık için kollar sıvandı. Uruguaylı’nın sahalara dönmesi yeni sezonun ikinci yarısını bulacak. Bu süreçte eldivenleri emanet edecek bir kaleci için arayış başladı. Yönetim iki senaryoya göre hareket edecek. Eğer Şampiyonlar Ligi vizesi alınırsa, tecrübeli ve kaliteli bir isme imza attırılması planlanıyor.

Subasic ve Hart öne çıkıyor

Bu tanıma uyan isimler olarak Monaco’yla sözleşmesi bitecek olan Danijel Subasic ve İngiltere Milli Takımı’nın eski kalecisi Joe Hart öne çıkıyor. Devler Ligi vizesi alınmaması halinde ise A Milli Takım havuzunda bulunan Sinan Bolat ile Rizesporlu Gökhan Akkan var.

Volkan Babacan da gündemde

Galatasaray için en ideal seçim ise Volkan Babacan. Ancak başarılı file bekçisi için Başakşehir’i ikna etmek kolay olmayacak.