Son dakika ! İşte Fernandao'nun yeni takımı...

Fernandao'nın yeni takımı belli oldu. Eski Fenerbahçeli futbolcu Brezilya ekiplerinden Bahia'ya transfer oldu.

23 Ocak 2019, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
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Son dakika ! İşte Fernandao'nun yeni takımı...

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al - Wahda'ya 3 milyon Euro bedelle sattığı Fernandao takımdan ayrıldı.

Brezilyalı futbolcu ülkesinin takımlarından Bahia'ya trasfer oldu. Fernandao'nun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

3 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra Al - Wahda'nın yolunu tutan golcü futbolcu ilk yarıda Arabistan ekibi ile çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştı.

Fernandao kısa süre önce kızını kaybettiği için Arabistan ekibinden ayrılıp Brezilya'ya dönmeye karar vermişti.


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