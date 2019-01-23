Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al - Wahda'ya 3 milyon Euro bedelle sattığı Fernandao takımdan ayrıldı.

Brezilyalı futbolcu ülkesinin takımlarından Bahia'ya trasfer oldu. Fernandao'nun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

3 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra Al - Wahda'nın yolunu tutan golcü futbolcu ilk yarıda Arabistan ekibi ile çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştı.

Fernandao kısa süre önce kızını kaybettiği için Arabistan ekibinden ayrılıp Brezilya'ya dönmeye karar vermişti.



