Kadrosunu 15 yeni isimle güçlendirerek transfer şampiyonu olan Fenerbahçe'de son açıklanan isim tecrübeli forvet Papiss Cisse olmuştu. Nabil Dirar ve Garry Rodrigues ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Sarı-Lacivertliler, pazartesiye kadar bir kanat oyuncusunu renklerine bağlayıp, transferi kapatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ilk hedef Başakşehir'den Edin Visca.

Göksel Gümüşdağ'a rağmen...

Turuncu-Lacivertliler'in Başkanı Göksel Gümüşdağ her ne kadar, "Visca bizimle kalacak" dese de Kanarya transfer için bastırıyor. Boşnak yıldız için olumsuz bir cevap gelmesi durumunda Fenerbahçe'nin alternatifleri de hazır. Roma'dan Diego Perotti, Norwich City'den Buendia ve Bristol City'den Niclas Eliasson için de çalışmalar devam ediyor. 4 isimden birinin Fenerbahçeli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yusuf Dursun







