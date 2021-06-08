Fenerbahçe ’de teknik direktör gündemi sürüyor. Başkan Ali Koç’un ‘Portekizli ve Alman ekolü’ açıklaması sonrası gözler bu iki ülkeye çevrilmişti. Ancak Başkan Koç, “Başka bir ülkeden de olabilir” hatırlatmasını yapmıştı. Geçtiğimiz hafta sandık kurulu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Ali Koç bu duruma vurgu yaparak, “Yeni hoca Balkan ülkelerinden bir isim de olabilir” dedi.

Hedefi final

Koç’un işaret ettiği isim, Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic... Geçen sezon Dalic ile görüşülüp belli bir noktaya gelinmişti. Ancak EURO 2020’nin pandemi nedeniyle 2021’e ertelenmesi sonrası Hırvat çalıştırıcı bu teklifi geri çevirmişti. Hırvatistan ile EURO 2020’de mücadele verecek tecrübeli çalıştırıcı 2018 Dünya Kupası’ndaki gibi finale kadar ilerlemek istiyor.

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‘Maçlara odaklandım’

Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020’ye hazırlanan Zlatko Dalic, son basın toplantısında turnuva dışı sorulara yanıt vermek istemediğini belirtti. Tek düşüncesinin Hırvatistan’ın EURO 2020’deki başarısı olduğunu söyleyen 54 yaşındaki Dalic, “Çok zor bir gruptayız ve ben sadece maçlara odaklanmak istiyorum. Turnuva dışında başka hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda önceliğim grupta oynayacağımız 3 maç ve ben bu maçlara odaklandım” dedi. (Skorer)

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