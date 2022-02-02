Ozan Tufan ve Efecan Karaca hamleleriyle hareketli bir gün geçiren Fenerbahçe 'de son dakika gelişmesi... Sarı Lacivertliler'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Süper Lig'de kaldı. Kanarya, sezon başında sözleşmesini feshetmeye yanaşmayıp 6 aydır kadro dışı konumda olan 27 yaşındaki hücumcusunu Antalyaspor'a gönderdi. Kasımpaşa da tecrübeli oyuncunun transferi için bastırsa da Fenerbahçe ile Akdeniz ekibi, kesin olarak anlaşma sağladı.

Yönetimin kararı ile kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

Nuri Şahin çok istedi

Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Fenerbahçe’ye transfer olan Sinan Gümüş, zor bir dönemden geçti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin Karagümrük’e yollamak istediği yıldız futbolcu, Antalyaspor’a geri dönmek istediğinde yönetimin olumsuz yanıtıyla karşılaşmıştı. Nuri Şahin'in ısrarlı talebi sonrası harekete geçen ve transferi bitiren Antalyaspor, transferi kısa süre içerisinde resmen duyuracak.

2019/2020 sezonunun devre arasında Antalyaspor'a gelen Sinan, Akdeniz ekibinde çıktığı 13 maçta 5 gol atmış ve performansıyla göz doldurmuştu.

Antalyaspor'da yeniden doğmuştu

Galatasaray 'da geçirdiği 5 yıl sonrası Genoa'ya transfer olan ve burada sadece 3 maça çıkabilen Sinan, Ocak 2020'de geldiği Antalyaspor'da yeniden doğmuştu. Kırmızı Beyazlılar'da çıktığı 13 maçta 5 gol, 1 asist yapan solak oyuncu, sergilediği performansın ardından Fenerbahçe'ye imza atarken Sarı Lacivertliler'deki ilk sezonunda 20 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

FANATİK ÖZEL







