Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya Saalfelden Gut Brandlhof Hotel’de yapacak.
Bugün saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Avusturya’ya gidecek olan siyah-beyazlılar, Avusturya’daki ilk antrenmanını TSİ 19.30’da gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:
27 Temmuz Cumartesi
18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Doğukan Özkan
Gökhan Gönül
Kerem Kalafat
Domagoj Vida
Alpay Çelebi
Enzo Roco
Nicolas Mirin
Gary Medel
Caner Erkin
Rıdvan Yılmaz
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Necip Uysal
Kartal Kayra Yılmaz
Dorukhan Toköz
Erdem Seçgin
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Ricardo Quaresma
Tyler Boyd
Jeremain Lens
Orkan Çınar
Oğuzhan Akgün
Burak Yılmaz
Güven Yalçın
Umut Nayir