Son dakika | İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacak. Siyah-Beyazlı takımın Avusturya kamp kadrosu da belli oldu.

24 Temmuz 2019, Çarşamba 10:01 Son Güncelleme:
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Son dakika | İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya Saalfelden Gut Brandlhof Hotel’de yapacak.

Bugün saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Avusturya’ya gidecek olan siyah-beyazlılar, Avusturya’daki ilk antrenmanını TSİ 19.30’da gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Doğukan Özkan

Gökhan Gönül

Kerem Kalafat

Domagoj Vida

Alpay Çelebi

Enzo Roco

Nicolas Mirin

Gary Medel

Caner Erkin

Rıdvan Yılmaz

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson

Necip Uysal

Kartal Kayra Yılmaz

Dorukhan Toköz

Erdem Seçgin

Adem Ljajic

Muhayer Oktay

Ricardo Quaresma

Tyler Boyd

Jeremain Lens

Orkan Çınar

Oğuzhan Akgün

Burak Yılmaz

Güven Yalçın

Umut Nayir

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