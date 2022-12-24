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Son dakika | İşte Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu

Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takım deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

24 Aralık 2022, Cumartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Son dakika | İşte Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu

Süper Lig 'de 15. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş 'ın kadrosu belli oldu. 

Siyah-Beyazlı takımda Rachid Ghezzal, RomainSaiss, Montero ve Oğuzhan Akgün kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kadrosu

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Weghorts


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