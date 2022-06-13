Beşiktaş 'ta 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu ile başlayan altyapı atılımı meyvelerini hem şampiyonluklarla hem de ekonomik olarak verdi. Rıdvan Yılmaz 3 kupa ( Süper Lig , Türkiye Kupası, Süper Kupa) kazandığı kulübüne sahada olduğu gibi ekonomik olarak da katkı sağladı ve bonuslarla 6.5 milyon Euro'ya (117 milyon TL) Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Rıdvan Yılmaz sonrası gözler şimdi de kaleci Ersin Destanoğlu'na çevrildi. Avusturya'dan Red Bull Salzburg ve İtalya'dan Torino'nun ilgilendiği 21 yaşındaki file bekçisi için Beşiktaş'ın belirlediği bonservis 7 milyon Euro… (Sabah)