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Son dakika! İşte Ahmetcan Kaplan'ın bonservis bedeli

Son dakika Trabzonspor haberi...Fransız ve Alman kulüplerinin yakından takip ettiği Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor Yönetimi kararını verdi.

15 Mayıs 2022, Pazar 09:11 Son Güncelleme:
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Son dakika! İşte Ahmetcan Kaplan'ın bonservis bedeli

Bordo-Mavililer, 19 yaşındaki başarılı stoperin fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Eintracht Franfurt’la adı anılan Ahmetcan, bu sezon A takıma yükselirken, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti. Sol ayaklı olmasına rağmen Edgar sakatlandıktan sonra pek çok maçta sağ stoper olarak görev yapan Ahmetcan için teknik direktör Abdullah Avcı, “Ahmetcan’ın potansiyeli ve özgüveni mükemmel. Gelişimi çok iyi gidiyor” demişti. 

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