Bordo-Mavililer, 19 yaşındaki başarılı stoperin fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Eintracht Franfurt’la adı anılan Ahmetcan, bu sezon A takıma yükselirken, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti. Sol ayaklı olmasına rağmen Edgar sakatlandıktan sonra pek çok maçta sağ stoper olarak görev yapan Ahmetcan için teknik direktör Abdullah Avcı, “Ahmetcan’ın potansiyeli ve özgüveni mükemmel. Gelişimi çok iyi gidiyor” demişti.