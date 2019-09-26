Son dakika haberi: Merkez üssü Marmara Ereğlisi olan bir deprem meydana geldi. İstanbul’da saat 14.00 sıralarında şiddetli şekilde hissedilen depremin şiddetinin 5.9 olduğu bildirildi.

İlk bilgilere göre; Marmara Denizi'nde Marmara Ereğlisi'nin 21 km güney doğusunda şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Verilen bilgiye göre, depremin merkez üssünün 12 km derinlikte olduğu ifade ediliyor.

Kandilli Rasathanesi'nin kısa süre içerisinde daha detaylı bilgiler vermesi bekleniyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğüni 5.9 olarak duyurdu. Depremin Merkez üssünün Marmara Ereğlisi olduğu doğrulandı.

Deprem sonrası birçok iş yeri tahliye edildi. Yakınları aramak isteyenler cep telefonlarına sarıldı ancak GSM şebekelerinde çökmeler yaşandı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın İstanbul'da deprem sonrası ilk görüntüler

Okullar tatil edildi!

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil edildi.

Avcılar Camii'nin minaresi yıkıldı

Depremin en çok hissedildiği yerlerden biri de Avcılar Merkez'di. Metrobüs durağına çok yakın bir yerde bulunan Avcılar Camii'nin minarelerinden biri yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil." dedi.