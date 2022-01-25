İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

Yoğun kar yağışını giderek şiddetinin artırdığı İstanbul için son dakika uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken Meteoroloji, AFAD ve AKOM da yeni uyarılarda bulundu. AFAD vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. İstanbul'da yaşanan son gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

08.59: Şişli Belediyesi'nde yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" dedi.

08.44: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

07.51 İstanbul'da gece boyu süren çalışmalar sonucu TEM otoyolunda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.

UMKE İSTANBUL’UN HİZMETİNDE

07.36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hava koşulları İstanbul’da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar" ifadelerini kullandı.

İDARİ İZİN KARARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

9 SAATİ AŞAN BEKLEMELER VAR

CNN İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında kar yağışıyla ilgili son gelişmeleri aktararak, şunları söyledi: Dokuz saati aşan bekleme süreleri var. Çünkü 15.00 itibarıyla, kar yağışının başlamasıyla birlikte Başakşehir, Beylikdüzü, Hadımköy olmak üzere o bölge aniden tıkandı. Hiçbir olay yerine gittiğimizde yolda çalışan ekipler de görmedik. Yolda faaliyet yürüten insanları görmedik. Ciddi bir çalışma göremedik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olsun, CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen olsun. Biz hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'un kritik noktalarında arkadaşlarımızı görevlendirdik. AKOM'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Ancak önlemlerin yetersiz olduğunu gördük. Saat 16.00'dan itibaren Esenler'den başlayan Atatürk Havalimanı olsun, Şirinevler'den başlayıp Büyükçekmece'ye kadar o arterdeki tüm yollar kapandı. İnsanlar saatlerce o yollarda kaldılar. Muhabirlerimiz de gösterdi. Hiç ekip gördük mü yol açmaya çalışan. Biraz önce valilikle de görüştük. Vali Ali Yerlikaya, nasıl müdahale edileceğini, hangi alanda nasıl yardım yapılacağı konusunda çalışma halinde. İstanbul şu anda son 20 yılın en önemli kar sınavını veriyor.



