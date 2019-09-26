Son dakika haberi: İstanbul'da meydana gelen deprem sebebiyle okullar hemen boşaltılmıştı. Birkaç gündür deprem haberlerinin artması vatandaşlarda epey panik yarattı. Deprem sonrası okullar tatil mi sorusunun yanıtını arayanlar ise panik halinde. Peki yarın okullar tatil mi? Okullar yarın tatil mi olacak? Aynı zamanda liselerin ve üniversitelerin de tatil olup olmadığı merak ediliyor. Vali Yerlikaya, saat 20.00'de yaptığı açıklamada "Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da okullar yarın tatil mi?

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı. Okul ve kurum müdürlüklerinden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 7 bin 60 okulda tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, saat 20.00'de konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını kaydetti.

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