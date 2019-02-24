Yurdun genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle Türkiye beyaza büründü. Özellikle İstanbul'da yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışının ardından İstanbul'da eğitim gören öğrenciler, yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale'de kar tatili

Son Dakika haberine göre, Çanakkale kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli'de kar tatili

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi. Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi. Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.



