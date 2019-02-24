SON DAKİKA | İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Okullar yarın tatil mi?
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den gelen son dakika kar yağışı tahminlerinin ardından soğuk hava neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelecek müjdeli haberi bekleyen milyonlarca öğrenci "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını arıyordu. İstanbul'da uzun süre şiddetli bir şekilde yağan kar yağışının ardından en çok sorulan ''Yarın okullar tatil mi'' sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar sebebiyle İstanbul'da okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. İşte 25 Şubat 2019 kar tatili olan il ve ilçeler...
Yurdun genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle Türkiye beyaza büründü. Özellikle İstanbul'da yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışının ardından İstanbul'da eğitim gören öğrenciler, yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
Çanakkale'de kar tatili
Son Dakika haberine göre, Çanakkale kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.
Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Kırklareli'de kar tatili
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi. Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi. Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.