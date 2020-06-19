Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği ile İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Kararın ardından İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu fiyat belirlemek için dün akşam acil bir toplantı düzenledi. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul maske takmama cezası ne kadar?

Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı sonrası İstanbul’da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için maske kullanım zorunluluğuna aykırı hareket edenlere idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır” denildi.

Vali Ali Yerlikaya açıklamıştı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul’da maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya maskeli emojiyi kullanarak yaptığı paylaşımında, “Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır.

Bakan Koca Bilim Kurulu önerisi demişti!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere corona virüsü salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske takma zorunluluğunun getirilmesi konusunda önerilerinin olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca şu ifadeleri kullanmıştı:

* Maske kullanımıyla ilgili şu an 45 ilde, gerekli görüldüğü için zorunluluk kararı alındı. Benzer şekilde ilave olacak illerimiz de olabilir. Bunlardan 3 tanesi için Bilim Kurulunun önerisi oldu, İstanbul, Ankara ve Bursa için.

* İstanbul'da artış ciddi olmamakla birlikte, tedbir amaçlı alınmasını Bilim Kurulu önerdi. İl hıfzıssıhha kurulunun değerlendirmesi sonucu maske zorunluluğu kararı alınabilir.

* Maske zorunlu olmasına rağmen bunun sağlanmadığını görüyoruz. Sağlanmayan illerde, ortamlarda, kültürel ve sosyal yerlerde vaka sayılarının çok sert arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız olabildiğinde dikkat etmesi noktasında, 83 milyon gayret etmesi gerektiğini biliyoruz.

"Zorunluluk getirilmeliydi"

Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise bu kurala halen uymuyor. Maske takan vatandaşların ise doğru kullanmadığı görülüyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile yürüyüşe çıkan Mustafa Baydar, “Böyle bir zorunluluk getirilmeliydi. Millet çok ciddiye almıyor bu durumu. Maskeyi burnu açıkta, ya da çenesine takanlar var. Vatandaşların kurallara pek uyduğunu düşünmüyorum. Yüzde 60'ı uyuyor" dedi.

Kameraları görünce maskesini takan Tuğba Sarıca ise, “Lokantadan çıkmıştım. O yüzden takılı değildi" derken “Yine de uymaya çalışıyoruz. Maske zorunluluğu kesinlikle getirilmeliydi" diye konuştu. Meryem Karaca da, “Dünden bu yana maske takanların arttığını görüyorum. Gerekliydi bu uygulama" ifadelerini kullandı.