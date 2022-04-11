Son dakika haberi... Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.

Deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. AFAD, "Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadesini kullandı.

Kandilli Rasathanesi ise Karadeniz'de bir depremin meydana geldiğini, şiddetinin 4.5 olduğunu ve derinliğinin 12.9 km olduğunu duyurdu.

BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun."