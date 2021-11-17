İstanbul'da saat 15.40 civarında bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği tahmin ediliyor. Sosyal medyada bir anda herkes İstanbul'da deprem olduğunu yazdı.

Kandilli Rasathanesi: 5.3 şiddetli depremin merkez üssü Düzce Çilimli

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi. Saat 15.40 civarında gerçekleşen depremin 5.3 şiddetinde olduğu açıklandı. Ayrıca depremin derinliğinin 13.3 km olduğu bildirildi.

CNN Türk Sunucusu Göksu Öngeren Özgür de deprem anını "Başımın döndüğünü hissettim" diyerek anlattı.

CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.









AFAD'ın resmi açıklamasına göre ise depremin büyüklüğü 5 şiddettinde olduğu belirtildi.

Düzce ve çevre illerde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Galatasaray 'dan geçmiş olsun mesajı

Düzce'de meydana gelen depremin, can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor 'dan geçmiş olsun mesajı

Geçmiş olsun | Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe 'den paylaşım

Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



