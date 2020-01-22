Son dakika haberi... İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından google üzerinden aranmaya başlandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde ilk olarak 5.6 büyüklüğündeki deprem, meydana geldi.

Akhisar'daki korkutan deprem, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Yalova ve Bursa'nın yanı sıra İstanbul'da da hissedildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alındı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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