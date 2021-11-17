İstanbul'da saat 15.40 civarında bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği tahmin ediliyor. Sosyal medyada bir anda herkes İstanbul'da deprem olduğunu yazdı.

Kandilli Rasathanesi: 5.3 şiddetli depremin merkez üssü Düzce Çilimli

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi. Saat 15.40 civarında gerçekleşen depremin 5.3 şiddetinde olduğu açıklandı. Ayrıca depremin derinliğinin 13.3 km olduğu bildirildi.

Düzce'de 15:57'de 4.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Soylu, “Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir” dedi.





Düzce Valisi açıklama yaptı!

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

CNN Türk Sunucusu Göksu Öngeren Özgür de deprem anını "Başımın döndüğünü hissettim" diyerek anlattı.

CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.









AFAD'ın resmi açıklamasına göre ise depremin büyüklüğü 5 şiddettinde olduğu belirtildi.

Düzce ve çevre illerde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YERLİKAYA İLE İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı" açıklamasını yaptı.

Galatasaray 'dan geçmiş olsun mesajı

Düzce'de meydana gelen depremin, can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor 'dan geçmiş olsun mesajı

Geçmiş olsun | Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe 'den paylaşım

Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



