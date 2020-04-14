Son dakika | İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? Son depremler...

Son dakika haberi... Corona Virüs'ün yaşandığı şu günlerde İstanbul'da deprem oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı. Vatandaşlar İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? Sorularının cevaplarını arıyor. İşte son depremler ve depremin şiddetiyle ilgili bilgiler...

14 Nisan 2020, Salı 07:41 Son Güncelleme:
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Son dakika | İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? Son depremler...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi. 

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. 

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

2020.04.14 06:17:55  34.5812   23.8957       13.8      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.04.14 04:38:35  39.6120   39.7298        9.4      -.-  2.3  -.-   ULUKOY-(ERZINCAN)                                 İlksel
2020.04.14 04:18:44  40.6600   35.3173       16.6      -.-  1.8  -.-   GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM)                         İlksel
2020.04.14 03:50:46  39.5343   28.8098        6.7      -.-  1.9  -.-   POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel
2020.04.14 02:56:38  41.5690   28.7813       17.6      -.-  4.1  -.-   OSMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)             REVIZE01   (2020.04.14 02:56:38)
2020.04.14 02:55:43  38.4320   38.9758       16.5      -.-  1.7  -.-   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.14 01:56:52  38.3890   38.8748       25.6      -.-  1.7  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel
2020.04.14 00:26:37  39.1053   27.8002       11.7      -.-  1.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.14 00:26:15  38.3172   39.0535        9.5      -.-  1.8  -.-   MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)                         İlksel
2020.04.13 23:13:38  41.1315   42.8470        4.7      -.-  2.3  -.-   OLCEK-(ARDAHAN)                                   İlksel
2020.04.13 22:23:43  38.2260   30.8363        3.6      -.-  1.7  -.-   TASEVI-YALVAC (ISPARTA)                           İlksel
2020.04.13 21:41:49  38.3457   39.0435        4.9      -.-  2.5  -.-   ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.13 19:39:33  38.5798   39.1093        2.2      -.-  1.7  -.-   TOHUMLU-(ELAZIG)                                  İlksel
2020.04.13 19:19:08  38.3515   38.7778        7.3      -.-  2.8  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.04.13 18:21:57  39.1162   27.8410        9.5      -.-  2.6  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.13 17:50:22  38.3985   38.8788       15.1      -.-  1.9  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.13 16:59:14  40.3720   26.7577       10.8      -.-  1.0  -.-   MECIDIYE-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2020.04.13 14:42:02  40.8115   27.5867       19.2      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2020.04.13 12:03:25  40.6548   27.2650       27.8      -.-  1.5  -.-   MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG)                         İlksel
2020.04.13 11:49:45  37.2427   28.3267       15.0      -.-  1.8  -.-   IKIZCE-(MUGLA)                                    İlksel
2020.04.13 11:16:07  38.9715   27.8555        4.5      -.-  3.6  3.3   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       REVIZE01   (2020.04.13 11:16:07)
2020.04.13 09:51:07  39.0445   27.8452        7.3      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.04.13 09:03:52  38.9928   27.8693       22.1      -.-  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.13 08:46:27  38.1975   28.7732       20.0      -.-  2.0  -.-   BAHARLAR-SARIGOL (MANISA)                         İlksel
2020.04.13 08:40:13  40.8938   25.7948       19.4      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.04.13 08:18:15  38.1710   28.8255        5.0      -.-  2.7  -.-   KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI)                        İlksel
2020.04.13 08:02:16  38.9398   27.8640        0.0      -.-  1.2  -.-   AKHISAR (MANISA)                                  İlksel
2020.04.13 07:29:58  38.3718   38.9713       19.1      -.-  1.4  -.-   CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.13 05:42:42  34.2152   26.2477       14.3      -.-  3.4  3.5   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.04.13 05:17:17  39.0355   27.8960        9.3      -.-  1.2  -.-   ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)                      İlksel


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