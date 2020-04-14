İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

2020.04.14 06:17:55 34.5812 23.8957 13.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.14 04:38:35 39.6120 39.7298 9.4 -.- 2.3 -.- ULUKOY-(ERZINCAN) İlksel 2020.04.14 04:18:44 40.6600 35.3173 16.6 -.- 1.8 -.- GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM) İlksel 2020.04.14 03:50:46 39.5343 28.8098 6.7 -.- 1.9 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2020.04.14 02:56:38 41.5690 28.7813 17.6 -.- 4.1 -.- OSMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) REVIZE01 (2020.04.14 02:56:38) 2020.04.14 02:55:43 38.4320 38.9758 16.5 -.- 1.7 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.14 01:56:52 38.3890 38.8748 25.6 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel 2020.04.14 00:26:37 39.1053 27.8002 11.7 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.14 00:26:15 38.3172 39.0535 9.5 -.- 1.8 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.04.13 23:13:38 41.1315 42.8470 4.7 -.- 2.3 -.- OLCEK-(ARDAHAN) İlksel 2020.04.13 22:23:43 38.2260 30.8363 3.6 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2020.04.13 21:41:49 38.3457 39.0435 4.9 -.- 2.5 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.13 19:39:33 38.5798 39.1093 2.2 -.- 1.7 -.- TOHUMLU-(ELAZIG) İlksel 2020.04.13 19:19:08 38.3515 38.7778 7.3 -.- 2.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel 2020.04.13 18:21:57 39.1162 27.8410 9.5 -.- 2.6 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.13 17:50:22 38.3985 38.8788 15.1 -.- 1.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2020.04.13 16:59:14 40.3720 26.7577 10.8 -.- 1.0 -.- MECIDIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2020.04.13 14:42:02 40.8115 27.5867 19.2 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.04.13 12:03:25 40.6548 27.2650 27.8 -.- 1.5 -.- MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2020.04.13 11:49:45 37.2427 28.3267 15.0 -.- 1.8 -.- IKIZCE-(MUGLA) İlksel 2020.04.13 11:16:07 38.9715 27.8555 4.5 -.- 3.6 3.3 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.04.13 11:16:07) 2020.04.13 09:51:07 39.0445 27.8452 7.3 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.13 09:03:52 38.9928 27.8693 22.1 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.13 08:46:27 38.1975 28.7732 20.0 -.- 2.0 -.- BAHARLAR-SARIGOL (MANISA) İlksel 2020.04.13 08:40:13 40.8938 25.7948 19.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.04.13 08:18:15 38.1710 28.8255 5.0 -.- 2.7 -.- KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2020.04.13 08:02:16 38.9398 27.8640 0.0 -.- 1.2 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.13 07:29:58 38.3718 38.9713 19.1 -.- 1.4 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.13 05:42:42 34.2152 26.2477 14.3 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.13 05:17:17 39.0355 27.8960 9.3 -.- 1.2 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel



