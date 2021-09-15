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Son Dakika: İstanbul'a gelen Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması

Son dakika haberi... A Milli Takım'da teknik direktörlük için düşünülen ve dün TFF'nin milli takımdan sorumlu yeni yöneticisi Hamit Altıntop'la görüşme gerçekleştiren Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 08:01 Son Güncelleme:
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Son Dakika: İstanbul'a gelen Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması

TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Alman çalıştırıcı, kişisel Instagram hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk yetkililerle görüştüğünü belirten Kuntz, bir anlaşmanın henüz gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'daydım ancak şu an için bir anlaşma haberi yok." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz önceki gün İstanbul'a menajeriyle birlikte gelmiş ve dün ayrılırken kameralar tarafından görüntülenmişti.


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