İstanbul’da, internette futbol ve diğer spor maçları üzerinden yasadışı bahis oynatan, uluslararası yasadışı bahis sitelerinin para trafiğini komisyon karşılığı yürüten 26 kişilik çete tutuklandı. Çetenin hesaplarında yapılan incelemede 49 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında, futbol ve diğer spor maçları üzerinden yasadışı bahis oynatan bir çete ile ilgili bilgi aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, çeteyi cezaevinde tutuklu bulunan G.K’nın yönettiğini belirledi. Çete, uluslararası yasadışı faaliyet yürüten bahis sitelerinin Türkiye’deki para trafiğini komisyon karşılığı yürütüyordu. Başta futbol olmak üzere spor maçları üzerinden cazip oranlarla internet üzerinden bahis oynatıyordu. Elektronik para hesapları üzerinden de bahis oynatıyordu. Çetenin banka hesaplarında geçtiğimiz ve bu yıl 49 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından çetenin yakalanması için İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı adresler basıldı. 26 kişi gözaltına alınırken, çetenin 2 üyesinin de tutuklu olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 56 telefon, 58 simkart, hafıza kartı, 9 bilgisayar, tablet, 6 hardisk, 3 flaş bellek, 65 bin TL, 5 bin Dolar, 191 banka kartı, 5 hesap cüzdanı, 3 pos cihazı ve para sayma makinesi ele geçti.