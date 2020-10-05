İstanbul Valiliği, İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

13-14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek bu yarış için 100 bin bilet satılmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;

İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.