Son dakika haberi... Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde sarı lacivertli taraftarlara deplasman yasağı geldikten sonra bugün İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre 3 büyük kulüp olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın aralarında oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına konuk ekibin taraftarı alınmayacak.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda,

İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



