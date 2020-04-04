Son dakika gelişmesi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli fırtına beklendiğini belirtip yarın sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. MGM, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda, kuvvetli rüzgar ile fırtınaya dikkat çekerken 'turuncu uyarı' verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı şu şekilde:

Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın(30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MeteoUYARI

MGM’nin hazırlayıp yetkili kişiler ile paylaştığı uyarılar, MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.

RENK KODU

UYARI SEVİYESİ

YEŞİL ALARM

Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI ALARM

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU ALARM

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI ALARM

Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.