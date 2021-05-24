İspanya Milli Takımı'nın EURO 2020 için aday kadrosu açıklandı. Luis Enrique yönetimindeki İspanya'nın kadrosundaki en dikkat çeken nokta Real Madrid'in ve milli takımın kaptanı Sergio Ramos'un kadroya alınmaması oldu. Sergio Ramos'un yanı sıra milli takım kadrosunda hiçbir Real Madrid oyuncusuna da yer verilmedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan teknik direktör Luis Enrique, "Bir karar vermeniz gerektiğinde katılanların, katılmayanların olması normaldir. Ramos'un yokluğu şu andaki durumundan kaynaklı. Özellikle Ocak ayından bu yana sağlıklı şekilde forma giyemiyor" ifadelerini kullandı.

Kararını Ramos'a bizzat aktardığını da belirten Luis Enrique, "Kolay bir karar değildi. Pazar günü kendisine ilettim. Her zaman milli takımda yer aldı ve gelecekte de yer almaya devam edecek. Ama bu zorlu kararı verdik çünkü takım için en iyisini yapmalıyız. Geleceği için tedavi sürecine, iyileşmeye odaklanmasını tavsiye ettim" dedi.





İspanya'nın açıklanan kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Róber Sánchez (Brighton)

Defans: Jordi Alba (Barcelona), José Luis Gayá (Valencia), Eric García (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético), Rodrigo (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Alético), Fabián Ruiz (Napoli).

Hücum: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)

İspanya, EURO 2020'de E Grubu'nda İsveç, Polonya ve Slovakya ile mücadele edecek.