İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada İspanya La Liga'nın 11 Haziran Perşembe günü yeniden başlayacağını aktardı.

Yapılan planlamaya göre lig Sevilla ile Real Betis arasında oynanacak Endülüs Derbisi ile yeniden start alacak.

Tebas, hafta arasında oynanan maçlarla sezonu 19 Temmuz'da bitirmek istediklerini belirtse de İspanya Futbol Federasyonu ile La Liga arasındaki anlaşmazlıkların sürdüğü belirtiliyor. İspanya Futbol Federasyonu, Cuma ve Pazartesi günleri arasındaki periyot dışında lig maçı oynatılmasını istemiyor.

La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu arasındaki görüşmeler sonucunda nihai kararın açıklanması bekleniyor.