Fenerbahçe'de Gökhan Gönül’ün mevkiine transfer edilen ve bu pozisyonda dünyanın sayılı isimlerinden olmasına karşın bir türlü istenileni veremeyen Mauricio Isla’nın özellikle ikinci yarıdaki düşüşünün nedeninin, isminin Boca Juniors’la anılması olduğu öğrenildi.

Sakat olmadığı dönemlerde her zaman ilk 11’de yer alan Şilili oyuncunun tavırları, devre arasındaki Belek kampı sırasında ismi Boca Juniors’la anılınca değişmeye başladı. Pandemi döneminde tutarsız davranışlar sergileyen, yönetimden izin almadan Güngören’deki bir yurtta karantinada bulunan eşinin yanına giden Isla, son olarak “Koronavirüsten korkuyorum” diyerek Riva’daki kampa katılmak istemeyince yönetimin kendisine karşı sabrını tüketti.

Fenerbahçe Yönetimi, Isla’yı ‘idari izinli’ sayarken, yıldız oyuncu hakkındaki kesin karar ilk yönetim kurulu toplantısında verilecek. (Hürriyet)